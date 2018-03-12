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我国钢铁业担心 中国钢铁产品或充斥市场

【本报雅加达讯】因为美国实施25%进口税政策，使我国钢铁工业担心，中国进口钢铁产品或充斥国内市场。因为很高的进口税能造成中国钢铁产品不能出口美国，最后将向我国市场抛售。

3月1日，美国总统唐纳.特朗普（Donald Trump）公布，将对进口钢铁课以25%进口税和铝课以10%进口税。目的是为保护美国国内工业和产品的政策不具透明化，受到国际社会的抗议，以及有潜力导致商业战。

印尼钢铁业协会（IISIA）执行经理希达悦.特里.斯普特洛（Hidayat Tri Seputro）对记者称，“出口美国市场的有中国、加拿大、巴西和阿根廷，如果他们的产品不能向美国出口的话，自然而然将向别国出口。他们肯定将寻找最近的市场，因此，工业商感到担心是很合理的。”

除了中国之外，从其它国家的进口的潜力也很大，但中国最令人担心，因有出口退税政策（tax rebate）便利，使中国钢铁产品价格，远低于平均价格之下。

希达悦声称，尤其是，政府刚发布有关钢铁、合金钢（baja paduan）和衍生产品的2018年第22号贸易部长条例，该条例不再指定进口商向工业部申请推荐书的义务，“因此，抛售的潜力更大，从上游直至下游。”

他要求上述贸易部长条例能够良好落实和政府肯接受协会的意见，因协会看到许多能被使用于进口不符合需求的漏洞。“该贸易部长条例，非常宽松，如果已进入大话，如何去证实和监督和将给予的惩罚也确实不相称，这能使市场陷入困境。还有人力资源方面的监督至什么地步，俾能监督进口。还未进口前的监督是很重要的，俾能防范漏洞。”

中国实施的减少1.5亿吨的钢铁产量至2020年，也不可能带来影响。因其生产能力仍相当大。“要向国外出售的数量仍相当大，其国内市场不能全吸收其钢铁产量。”

克拉卡陶钢铁（Krakatau Steel）公司营业经理普尔沃诺（Purwono）称，美国发布的钢铁进口税条例，在短期内不会对我国的钢铁出口造成影响，因美国并不是我国钢铁出口的主要市场，引起我国钢铁工业担心的是，一旦中国钢铁产品不能出口美国，有很大的可能将把钢铁产品转移向东南亚国家，包括我国在内。“令人担心的是进入我国的中国钢铁产品是转移统一编号（HS）的合成钢，以致，没有被课以进口税，如果是碳钢，能被课以反倾销进口税。发生该情形，肯定会对我国钢铁工业造成影响，尤其是2018年第22号贸易部长条例取消技术考虑，使钢铁进口更容易。”