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我国贫困人口率创历史新低

从业党归功于政绩卓越的佐科威

【雅加达罗盘新闻网7月17日讯】国民建设规划部(PPN/Kepala Bappenas)部长班邦布罗佐内戈罗（Bambang Brodjonegoro）周二（7月17日）在雅京表示，国家发展建设的重要战略目标就是消除贫富悬殊鸿沟和缩减不公平的社会经济发展。“因此，国家制定社会公平经济发展作为主要的战略目标，而不再是仅重视经济发展的效应。” 班邦如斯说道。

过去二十年的经济增长仍集中在爪哇岛，大约占国内生产总值（GDP）的58％。合理平衡全国各地不均匀的国家社会经济发展成为政府面临的主要挑战之一。”班邦继续指出。

根据中央统计局（BPS）记录，截至2018年3月的我国贫困率，达到9.82％，这是有史以来我国人口贫困率最低的水平。支持政府的从业党（Golkar）把政府的成就归功于政绩卓越的佐科威总统。从业党中央理事会副秘书长 M Sarmuj周二(17日)在雅京国会大厦表示，对近来一些政客恶意批评佐科威政府，这一政绩就成为最好的回应。

中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Suhariyanto)周一（16日）在雅京说，截至今年3月，我国贫困人口率首次处于个位数水平为9.82%，是自1998年我国乃至全球金融危机爆发以来的最低水平，在1998年金融危机爆发前夕，我国贫困人口比率达24.2%的高水平。

苏哈利延多指出，我国贫困人口从去年的9月份的2千658万人，降至今年3月的2千595万人，减少约63万人。在去年3月至9月期间，我国贫困人口的下降3月份期间更为明显，达120万人。

苏哈利延多阐述，贫困人口数量减少是因为政府今年第一季度拨放的社会援助，比去年第一季度同比增长87.6%。此外，政府在今年第一季度分配的济贫大米和非现金粮食援助亦有所提高。