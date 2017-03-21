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我国证券交易所处于最佳运转状态

上周外资流入资本市场达5兆盾

【本报雅加达讯】印尼证券交易所公司总经理铁托(Tito Sulistio)乐观的表示，2017年将有超过30家新发行商上市。

周一他在棉兰说：“目前已有24家企业正在准备首次公开售股。其中15家正在金融服务管理局处理程序，其他9家是国有企业子公司。”

他说，为增加上市企业的数量，印尼证券交易所已进行几项步骤，其中对地方上的企业给予方便，可通过寄运方式把上市所需文件寄到印尼证券交易所，无须到雅加达。

那样的话，准发行商就能节省时间、金钱与人力。这项便利条件目前还适用于苏北、万隆、泗水、棉兰与雅加达等地区。

他说：“为提高等级，每年需要增加30家新发行商。印尼的上市企业潜力还相当大，或有535家企业。”

上周，美国中央银行美联储(The Fed)最终决定上调基准利率0.25个基点。以致目前美联储的利率在0.75%-1%范围。

独一无二的是，上述美联储的决定完全不影响到我国的资本市场。甚至相反的，我国证券交易所恰恰是处于最佳运转状态。这是因为外国投资者已预测到上述美联储的步骤。甚至他们更舒适的把其资金放在我国，

在临近上周末，外国投资者采取净购行动为2.48兆盾。而在一周内 的净购达5.42兆盾。而年度的外资仍录志净购4.28兆盾。

此事促使股价综合指数(IHSG)在临近上周末时突破至5540.43点的水平。不仅如此，印尼证券交易所的市值亦触及在6018.79兆盾的最高水平。

铁托称，上述外国资金的大量流入，是因为国内经济形势越来越稳定的缘故。此外，在我国资本市场的投资，亦仍提供高回报率，同时上市公司的基本面状况也相当强固。

周一，他在雅加达说，“我们的企业平均增长30%。因此其产品好，流动性好，宏观经济亦佳。”

他也认为，众多投资者都已预测美联储的加息。上述的升息亦符合世界投资者的预期和期望。

他说，“其次我也相信，如果利息高的话，唐纳德.特朗普的策略是行不通的。虽然美联储是独立的，但我相信美国政府是可以跟美联储商谈的。