Tuesday, May 23rd, 2017 | Posted by

我国获标准普尔投资级别BBB-
佐科威深信外资将大量涌入

【本报雅加达讯】上周末，佐科威总统对国际评级机构标准普尔(S&P)为我国提供的投资级别或投资可行性给予赞赏。

他说，上述评级证明对我国经济的信任，以致外资将涌入。佐科威在未启程前往沙特阿拉伯利雅得时称，“这也表明我们的财务治理越来越好，营商环境也愈加好转。”

上周五，标准普尔把我国的投资等级评为BBB-或投资稳定的状态。根据标准普尔，该评级的上升，是基于随着更实际的政府预算支出而财政风险的减少。此前，我国的评级为BB+或正面展望。

据标准普尔称，政府预算政策能限制赤字恶化的可能性，以及减少对国内生产总值(GDP)的债务率上升的风险，同时亦预计国家收入好转，作为税务特赦的实施，以及更受控制的财政支出管理的结果，

藉着上述状况，标准普尔预计，今年我国经济增长达5.3%，通货膨胀4.7%。收入亦上升14%，和债务率占国内生产总值的28.2%

在进入的外国投资者越来越多后，佐科威说，新的就业机会也愈加敞开。其它的影响是政府的债务成本会下降，以致财政空间越来越大。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=183453

Posted by on May 23 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added