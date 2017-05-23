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我国获标准普尔投资级别BBB-

佐科威深信外资将大量涌入

【本报雅加达讯】上周末，佐科威总统对国际评级机构标准普尔(S&P)为我国提供的投资级别或投资可行性给予赞赏。

他说，上述评级证明对我国经济的信任，以致外资将涌入。佐科威在未启程前往沙特阿拉伯利雅得时称，“这也表明我们的财务治理越来越好，营商环境也愈加好转。”

上周五，标准普尔把我国的投资等级评为BBB-或投资稳定的状态。根据标准普尔，该评级的上升，是基于随着更实际的政府预算支出而财政风险的减少。此前，我国的评级为BB+或正面展望。

据标准普尔称，政府预算政策能限制赤字恶化的可能性，以及减少对国内生产总值(GDP)的债务率上升的风险，同时亦预计国家收入好转，作为税务特赦的实施，以及更受控制的财政支出管理的结果，

藉着上述状况，标准普尔预计，今年我国经济增长达5.3%，通货膨胀4.7%。收入亦上升14%，和债务率占国内生产总值的28.2%。

在进入的外国投资者越来越多后，佐科威说，新的就业机会也愈加敞开。其它的影响是政府的债务成本会下降，以致财政空间越来越大。