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我国获投资者信任

去年投资落实达612.8兆盾或超标3%

【本报雅加达讯】投资统筹机构主席托玛斯连彭（Thomas Lembong）表示，2016年1～12月整年的投资落实达612.8兆盾或超出原定指标594.8兆盾的3%。其中国内投资落实达216.2兆盾或提高20.5％，而外国投资落实达396.6兆盾或提高8.4％。

他说，从这一点来看，虽然全球经济与区域经济增长仍处于放缓阶段，但投资者仍

对我国的经济基层面以及经济增长前景有信心与信任，此外，投资的落实也增加就业的吸收。

此外，投资统筹机构（BKPM）也记录，在爪哇岛以外地区落实的投资总额达284.1兆盾，比前一年的248.7兆盾增长14.2%。

BKPM投资实施控制部门助理阿萨尔（Azhar Lubis）昨日在雅加达声称，在爪哇岛的落实投资额比爪哇岛以外地区更大，价值也一直提高。

“在2016年期间，在爪哇岛落实的投资总额达328.7兆盾或53.6%，而爪哇岛以外地区占46.4%，”他说。

托玛斯也承认，爪哇岛以外地区的投资增长是佐科威总统为全国的平衡发展，把建设方案集中在基础设施建设所带来的成果。

“我想这是总统推动全国许多地方发展基础设施的成果，激发了私营企业积极开拓爪哇岛以外地区的投资项目，”他如斯说。

西爪省、东爪省、雅加达首都专区、万丹省和苏北省成为2016期间的5大投资地点。

投资规模大的领域其中是基础化工业、化学品和药品；基本金属工业、金属制品、机械和电子；食品行业；天然气和水行业；以及矿业。