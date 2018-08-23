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我国经济表现稳健 获得国际机构正面评价

经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（Darmin Nasution）于2018年8月22日举行宰牲节（Idul Adha）祷告后对媒体表示，今年与往年的经济差距不大，但还是有些差距尤其是在世界经济方面的“摇摇晃晃”（gonjang ganjing）。但是比起整体世界经济，印尼的表现尚可；但是世界经济却发生很多不可预测的因素。印尼目前需要警惕的却是如何有效降低世界经济对国内经济造成的冲击。

目前世界经济最热门的话题是土耳其经济所面临的巨大冲击。美国总统特朗普在网络社交媒体上宣布对土耳其的不锈钢和铝业产品课征百分之五十和百分之二十的关税。

土耳其随即反击，对美国汽车业课征百分之一百二十的关税以及对美国酒精饮品课征百分之一百四十的关税。美国和土耳其两国正处于全面贸易战边缘，而土耳其货币里拉（lira）从今年以来已经对美元贬值超过百分之三十五。在加上土耳其中央银行在面临国内通货膨胀时，还拒绝提高利率，使该国的通货膨胀肯定能进一步加剧。而从外部看来，美国联邦储备局最近提高利率则有望增强国际资本市场对美元强势的信心，让资本撤离新兴市场而回流美国。所幸，中东国家卡塔尔答应援助土耳其并承诺对土耳其投资高达一百五十亿美元。土耳其经济或许可以在短期内避免全面破产，但是长期效应仍需观察。

土耳其所面临的危机和诸多发展中国家面临的问题相似，国家为了发展经济而必须高度接轨国际经济，但一旦外国贸易政策发生变化，外部因素很容易影响到国内的经济表现。所可能影响的不单单是国内产品出口，但是都有可能扩大到整个社会对本国货币的信心。我国也曾经在1997年发生类似的事情。

但是我国今天的经济表现和数据已经得到很大的改善。

中央银行“印度尼西亚银行”（Bank Indonesia）和“税务政策机构”（Badan Kebijakan Fiskal）于2018年8月20日组织访问团前往日本东京进行印尼经济说明会之后，日本两家评级机构Rating & Investment Information Inc. （R&I）和Japan Credit Rating Agency Ltd. （JCR）正面评价印尼目前的经济情况。央行的简报称，日本两家评级机构对我国经济的评价是“央行政策强而有力。除此之外，从管理经常账户方面，央行和政府的协调也相当良好，”。印尼央行和税务政策访问团也向日本学术界和投资者进行说明，而出席说明会的有德国银行、日本银行、日本对外协力机构以及亚洲开发银行等。