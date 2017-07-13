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我国经济朝着更好的方向发展

【本报雅加达讯】我国的经济如今走上了正轨，朝着一个更好的方向发展。由于财政部财政部门、央行货币管理局和金融服务管理局（OJK）的出色合作，预计未来的经济复苏将会更快。

存款保障机构（LPS)监事会主席Halim Alamsyah日前在雅京与大众媒体主编的相互宽恕会上称：“政府、央行和金融服务管理局的政策给予了足够的支持。虽然目前看来要提振经济依然艰巨，但改善的迹象已经显现。”

Halim阐明，大型银行的状况都很好，只有一些人民信贷银行(BPR)遭遇问题。许多银行也增加了贷款的发放。Halim说，年初至今流入的外国资本已有大约117兆盾左右。

与此同时，尽管过去几个月里，在印尼证券交易所（BEI)的外国投资者录得净卖出，但今年迄今为止他们净购的股票仍达到14.4兆盾。

存款保障机构监事会成员Destry Damayanti说，尽管政府政策很好，但我国经济复苏缓慢，因为存在三个主要问题。

首先，我国经济仍取决于受到全球金融危机压力的脆弱的大宗商品；二，近期内还发生去工业化现象；三，经济增长现在已不再能吸收大量的劳动力。

如果过去的经济增长1%能够吸收40万的工人，如今还不到20万人，因为更多的是高科技和资本密集型产业。这种技术和资本密集型产业不需要太多劳动力。

根据中央统计局的数据，截至今年2月，我国工人总数为1亿2450万，但工业只吸收1660万或13.3%左右。事实上，加工业对国内生产总值(GDP)的贡献，在2017年第一季度达到20.5%上下。

与此同时，在1997年的显性失业率仍为4.69%之后，截止2017年2月，显性失业率(TPT)已降至5.33%。这一数字是10年以来的最低水平。