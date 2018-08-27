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我国经济增长5.27%难以重复

【万鸦佬罗盘新闻网24日讯】印尼2018年第二季度的经济增长率为5.27％。不过，印尼中央银行（央行/BI）预测，该相当高的经济增长将难以在下一季度重复。

主因是，我国经济增长仅依赖于家庭消费的增长。根据央行宏观经济评估师部主任Fajar Majardi在北苏拉威西省万鸦佬市的央行经济记者培顺时称，今年第二季度经济的增长更多是由消费增长所推动。

今年第二季度，消费增长是因随着提供津贴（THR）和开斋节假期的气势所推动。

“2018年第二季度经济高速的增长，因为有消费活动因素，但在下一季度将难于维持高增长，因为2018年第二季度高消费开支已经过去了。”

Fadjar称，今年第三和第四季度，我国经济增长将回到趋于缓慢的周期。在该季度，政府理应不再只能依靠家庭消费来促进经济增长。

“政府不能不断依赖提供第13个的工资和社会援助促进经济增长。应该是通过确定的来源支撑经济增长，因此在2018年第四季政府不应该在大量靠消费推动经济增长。”

2018年第二季度经济增长的最大贡献者是家庭消费，增长5.14%。主因是在餐馆和酒店领域，以及餐馆以外的食品和饮料领域。

政府消费量也很高占5.26％。固定资本形成总值（Gross fixed capital formation/GFCF）也增长5.87％，是由资本货物，例如机械和设备类型的增长所推动，以及出口上升是符合贸易伙伴国的经济增长。