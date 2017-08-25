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我国经济发展仍保持缓中趋稳的好态势

央行称我国经济复苏程度低于预期

【雅加达点滴新闻网8月24日】身处全球化的经济时代，世界各国、各地区经济日益融合的进程,各国经济活动的相互联系、相互依存、甚至相互竞争已发展到很高的程度,全球经济的任何走势或变动都是息息相关，互相牵动。

印尼经济发展在很大程度上也离不开世界经济一体化DE1相互依存和相互促进及互相牵动。因此，2015年在全球经济不景气的阴影笼罩之际，我国经济也遭到拖累，经济增长仅实现4.8%的最低水平。

但在次年，我国经济增长开始复苏，再次回升至5.02％的经济增长。因此，国内外经济观察家都对我国2017年和2018年的经济增长预期均表乐观的态度。

我国央行（BI）预计2017年我国经济增长可能达到5.0% 至5.4％的水平，而我国政府预测我国经济增长为5.2％。 不过，直到2017年第二季度，我国经济增长仅达5.01％的水平。

我国央行行长阿古斯·马尔多瓦尔多约（Agus Martowardojo)，认为我国经济复苏比预期的缓慢。虽然相比全球许多发展中国家的经济状况，我国经济发展仍然处于稳中增长的良好态势。

“2017年第二季度，我国经济增长率达 5.01％，意味着我国经济增长尚保持持续复苏的方向发展，虽然复苏进程尚低于预期。”周四（8月24日)，央行行长阿古斯出席在雅京央行总部举行的2017年第十一届国际货币经济学和银行业务通讯会议致开幕辞时如斯表示。

阿古斯解释说，面对全球性的各种迅速变化，我国必须做好适应的步伐，如数字经济的普及，制造业份额占有率的下降，更具有弹性的燃料价格和全球社会保障制度的普及性等迅速万变的发展趋势。

虽然我国经济复苏进程低于预期，但是总体上我国经济仍处于稳中增长的好势头。通货膨胀受到良好的管控并低于预期的水平，因此2017年通胀率有望限制于4％至5％左右。截止7月份，我国通货膨胀率为2.60％（整年度）或同比2016年的3.88％低。

我国国家贸易支付（NPI）也呈现7000亿美元的顺差，由资本和金融交易呈现59亿美元的顺差，超越经常项目赤字的50亿美元（占国内生产总值的1.96％）。我国外汇储备甚至曾经突破至1277亿美元的最高水平。