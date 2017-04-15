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我国纺织业协会预计

2025年纺织产品出口将达220亿美元

【本报雅加达讯】预计2025年纺织与纺织产品出口值会达到220亿美元，约合292，21兆盾，比今年的指标约120亿美元上升83%。在提高我国纺织与纺织产品出口上，与欧盟自由贸易协定的履行，和技术更新，深信将扮演相当显著的角色。日前，印尼纺织业协会总主席阿德.苏德拉查特 (Ade Sudrajat)

在雅加达的2017年Indo Intertex 纺织业展览会新闻发布会上称，在2020年我国和欧盟之间的贸易合作(IEU CEPA) 加以实施后，我国纺织品出口至欧洲会上升三倍。阿德补充称，藉着在纺织业的技术更新和机器的更换，该220亿美元的纺织与纺织产品出口望能达到。深信采取该措施能提高纺织品的竞争力。他说，“如果是以前，通常商品的按需递送是在订单收到后三个月，可是现在仅在三个星期内已要求寄运。意思是，为了在竞争中胜出，速度成为主要的事情。这是我们应该面对的，通过科技和机器使用的自动化，从而能满足订单的需求。”阿德说，目前，纺织业正专注于在科技和机械方面的投资，以便提高效率和生产率。“藉着来自自由贸易合作方面的政府大力支持，和阻碍放松管制政策，亦望能最大限度地提高纺织工业的增长。