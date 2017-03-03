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我国石油总储量35亿桶

仅相当于在伊朗两座油田

【本报雅加达讯】国营石油北塔米纳(Pertamina)公司刚把在伊朗的两座油田发展建议提案，提交给伊朗国家石油公司(NIOC)。该两座油田是Ab-Teymour油田和Mansouri油田。能源与矿物资源部油气局长IGN Wiratmaja Puja表示，在上述伊朗的两座油田探明储量达30亿桶。该数量几乎相当于35亿桶的全印尼探明储量总数。

伊朗是世界第四大石油储量国，探明储量为1570亿桶，占全世界探明储量总数的9.3%。此外，伊朗亦拥有极其丰富的煤气。他们的探明煤气储量达1200 TCF 为世界最大，占世界总储量的18.2%。

日前，Wirat 在雅加达油气大厦的讨论会上说，“在伊朗的仅两座油田，其储量几乎与我国的总储量一样。”

正因为如此，政府完全支持北塔米纳进军伊朗。能源与矿物部副部长阿尔詹特拉.达哈尔(Arcandra Tahar)于2017年2月24-28日前往伊朗访问时，已提交给伊朗政府，俾使北塔米纳获得在Ab-Teymour油田和Mansouri油田的经营管理权。倘若北塔米纳能获得该两座油田经营管理权的话，当然将加强我国的能源储备。而在那里的部分油产可运回来满足在我国的需求。