Posted by admin

我国燃油需求

50%必须依赖进口来满足

【本报雅加达讯】为了满足燃油的需求，我国需要原油供应每日160万桶。而目前在我国既有油田的原油供应每日约80万桶，以致另一半则由进口来满足。

国营石油北塔米纳(Pertamina)公司加工主任苏哈尔梭(Toharso)称，“我国每日需要160万桶，而全国的原油日产量约86万桶，因此另一半必须进口。”

上述进口分成两类，即原油和成品。成品的进口迫不得已加以进行，是因为在我国的6家北塔米纳炼油厂的产能每日为104万桶。该每日104万桶产能难以落实，因须削减炼油厂的维修时间。

他补充称，“因此，每日仅约90万桶而已。如果产量不能达到最大限度的话，则每日还缺少70万桶左右。”

有关全国价格统一的燃油政策，苏哈尔梭说，北塔米纳已向145个落后和偏远地区分阶段的进行，为了履行该政策，北塔米纳必须付出分配费用达2兆盾。

他说，“该费用不是来自补贴预算，而是来自北塔米纳本身的钱袋，且以分阶段的进行直至2020年。”

所承担的费用庞大，因仅向偏远地区分配燃油的运输费非常昂贵。例如在巴布亚，仅运输费每公升达3万8000盾。然而，必须以每公升6450盾，和柴油每公升5150盾的价格出售，该费用则由北塔米纳来承担。