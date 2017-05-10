Wednesday, May 10th, 2017 | Posted by

我国燃油需求
50%必须依赖进口来满足

【本报雅加达讯】为了满足燃油的需求，我国需要原油供应每日160万桶。而目前在我国既有油田的原油供应每日约80万桶，以致另一半则由进口来满足。

国营石油北塔米纳(Pertamina)公司加工主任苏哈尔梭(Toharso)称，“我国每日需要160万桶，而全国的原油日产量约86万桶，因此另一半必须进口。”

上述进口分成两类，即原油和成品。成品的进口迫不得已加以进行，是因为在我国的6家北塔米纳炼油厂的产能每日为104万桶。该每日104万桶产能难以落实，因须削减炼油厂的维修时间。

他补充称，“因此，每日仅约90万桶而已。如果产量不能达到最大限度的话，则每日还缺少70万桶左右。”

有关全国价格统一的燃油政策，苏哈尔梭说，北塔米纳已向145个落后和偏远地区分阶段的进行，为了履行该政策，北塔米纳必须付出分配费用达2兆盾。

他说，“该费用不是来自补贴预算，而是来自北塔米纳本身的钱袋，且以分阶段的进行直至2020年。”

所承担的费用庞大，因仅向偏远地区分配燃油的运输费非常昂贵。例如在巴布亚，仅运输费每公升达3万8000盾。然而，必须以每公升6450盾，和柴油每公升5150盾的价格出售，该费用则由北塔米纳来承担。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182382

Posted by on May 10 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added