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我国流动性风险下降

穆迪给予我国经济前景稳定的良好评级

【本报雅加达讯】在这美国税制改革措施和美联储(The Fed)加息威胁之际，对我国却有一个好消息。

国际债务评级机构穆迪(Moody’s)公布2017年11月份我国流动性压力指标(LSI)由10月份的24%降至23.1%。

类似的情况也发生在亚洲，流动性压力指标由27.6%降至26.4%。LSI数字表示对评估质量不是很好的公司流动性的观点或看法。这包括企业如何从内部或外部来源管理资金的能力，以致现金义务满足未来12个月的需求。

其核心是，流动性压力指标越小，则流动性困难的威胁减少。经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)解释说，穆迪的声明是对我国经济管理好的表彰形式。他说，政府本就故意不追求太高的经济增长，以避免诸如新秩序时代的错误。目前快速的经济，反而是由于进口太快而导致经济过热。

他说，“如果我们看，最近两三年我们的经济指标，事实上其增长并不很高。现在或今年的预期处于5.1%的数字，但是我们想要一个公平的，均衡的经济。我们为更快和均匀地奠定了基础。”