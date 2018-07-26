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我国汽车生产商 争相加强出口市场

【本报雅加达讯】我国汽车生产商持续向世界数个国家扩展市场，甚至，我国有数家汽车业独家经销商（APM）计划为出口市场生产新款型汽车。

中国汽车生产商Sukonindo Automobile公司计划，2019年初出口汽车，每年装船输出1000辆至2000辆。

Sukonindo Automobile公司总裁亚历山德尔.巴鲁斯（Alexander Barus）解释说，明年，将开始向东南亚区数个国家首次出口汽车，如泰国、越南等国。“出口数量能随时改变。目前，70%是运动型多用途汽车（SUV）和30%是皮卡车（pick up）。”

目前，Sukonindo Automobile公司已生产两款汽车，1款是SUV汽车，即Glory 580,另1款是皮卡车，即Super Cap，选车该2国出口市场，是因为与我国一样，使用右方向盘，除此之外，在泰国已有Sukonindo Automobile公司的代理商，以致，要供应泰国需求更便利。

印尼五十铃阿斯特拉汽车（Isuzu Astra Motor Indonesia）公司总经理叶.尔南多.德米利（Jap Ernando Demily）对记者解释说，五十铃最新款皮卡车，即Isuzu Traga还在出口筹备中，但他不愿具体说明，将向那一个国家出口。“我们正在研究和安排机器，须达到欧盟排废气标准（EURO 4）。”

而印尼现代汽车（Hyundai Mobil Indonesia）公司总经理穆吉雅特.苏迪克诺（Mukiyat Sutikno）向记者解释说，新款H-1汽车，也将进入出口市场，此前，H-1现代汽车已在我国组装和向泰国出口。“我们准备本月底出口新款汽车。”

本月初，该韩国汽车独家经销商，才把多功能汽车（MPV）改头换面，今年8月，在Gaikindo国际车展（GIIAS）正式推出和介绍该2018年New H-1汽车价格。

此前，三菱汽车（Mitsubishi）公司也刚向菲律宾出口400辆左方向盘汽车，今年总订单达到2万1000辆。

与此同时，自今年1月初，越南严控汽车进口后，我国生产的丰田（Toyota）汽车已能正常向越南出口。

去年，丰田汽车（Toyota Motor Manufacturing Indonesia）公司整车（CBU）出口19万9600辆，该数目比2016年的16万9100辆提高18%，预计今年出口能提高10%。