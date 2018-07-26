Thursday, July 26th, 2018 | Posted by

我国汽车生产商 争相加强出口市场

【本报雅加达讯】我国汽车生产商持续向世界数扩展市场，甚至，我国数家汽车业独家经销商（APM）计划为出口市场生产新款汽车。

中国汽车生产Sukonindo Automobile公司计划，2019年初出口汽车，每年装船输1000辆至2000辆。

Sukonindo Automobile公司总裁亚历山德尔.巴鲁斯（Alexander Barus）解释说，明年，将开始向东南亚区数个国家首次出口汽车，如泰国、越南等国。“出口数量能随时改变。目前，70%运动型多用途汽车（SUV）和30%是皮卡车（pick up）。”

目前，Sukonindo Automobile公司生产款汽车，1款是SUV汽车，即Glory 580,1款是皮卡车，即Super Cap，选车该2国出口市场，是因与我国一样，使用右方向盘，除此之外，在泰国已有Sukonindo Automobile公司的代理商，以致，要供应泰国需求更便利。

印尼五十铃阿斯特拉汽车（Isuzu Astra Motor Indonesia）公司总经理叶.尔南多.德米利（Jap Ernando Demily）对记者解释说，五十铃最新款皮卡车，即Isuzu Traga还在出口筹备中，但他不愿具体明，将向那一个国家出口。“我们正在研究和安排机器，达到欧盟排废气标准（EURO 4）。”

印尼现代汽车（Hyundai Mobil Indonesia）公司总经理穆吉雅特.苏迪克诺（Mukiyat Sutikno）向记者解释说，新款H-1汽车，也将进入出口市场，此前，H-1现代汽车已在我国组装和向泰国出口。“我们准备本月底出口新款汽车。”

本月初，该韩国汽车独家经销商，才把多功能汽车（MPV）改头换面，今年8月，在Gaikindo国际车展（GIIAS）正式推出和介绍该2018New H-1汽车价格。

此前，三菱汽车（Mitsubishi）公司也刚向菲律宾出口400辆左方向盘汽车，今年总订单达到21000辆。

与此同时，自今年1月初，越南严控汽车进口后，我国生产的丰田（Toyota）汽车已能正常向越南出口。

去年，丰田汽车（Toyota Motor Manufacturing Indonesia）公司整车（CBU）出口199600辆，该数目比2016年的169100辆提高18%，预计今年出口能提高10%

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221017

Posted by on Jul 26 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added