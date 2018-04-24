Tuesday, April 24th, 2018 | Posted by

我国汽车出口受越南政策打击

【本报雅加达讯】2018年首季度的汽车出口比去年同期的77124辆下降2.67%成为75066辆。出口下降主要是在组装车辆(CKD)，由2万零695辆下降7.75%成为19090辆。而整台车(CBU)的出口亦由56429辆降至55976辆。机动车辆工业协会(Gaikindo)第一主席Jongkie Sugiarto 深信，越南进口车辆收紧规则成为2018年首三个月我国汽车出口下降的原因。

2018年正月份，越南颁布有关海外车型认证(VTA)的条例，其政府收紧进入越南的汽车出口，包括来自我国的汽车。结果，在我国的汽车生产商不能向上述国家进行出口。

日前，Jongkie在雅加达称，“首季度汽车出口的降低是由于越南条例所致。擩ongkie表示，机动车辆工业协会与工业部和贸易部代表一起已于3月份会晤越南政府，商讨上述海外车型认证政策。我国要求越南政府修改上述条例。

他说，根据会晤的结果，越南决定重新研究上述政策，且我国可在今年第二季度进行出口。“我们希望今年第二季度的汽车出口重又上升。”与出口有所不同，2018年首季度的汽车进口反而比去年同期的69644辆上升16.14%8万零888辆。

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