Tuesday, August 29th, 2017 | Posted by

我国是世界第二大锡矿生产国
理应能决定世界锡条价格

【本报努沙杜瓦讯】能源与矿物资源部长佐南(Ignasius Jonan)表示，鉴于我国是世界上第二大的锡矿生产国，我国理应能决定世界锡条价格。

他在努沙杜瓦出席2017年国际锡条会议和展览会时表示：“政府非常关心锡条的贸易，因为锡条是我国的天然资源，为此，我希望锡条价格能公正交易，不仅由世界贸易控制。”

我国锡条出口量次于中国，达到70%，是世界第二大的锡条出口国。

“所以，我们希望能获得公正的价格，更何况，我国已经拥有锡条市场，”他这么说。

他指出，印尼商品和衍生品交易所（BKDI）除了能成为世界锡条基准价格之外，也能减少非法锡条贸易活动。

“印尼商品和衍生品交易所的存在能压低非法锡条贸易和交易活动。上述非法活动能影响到锡条产品价格，并对在锡矿地点带来负面影响。因为非法活动利尽则散，导致环境破坏，”他如是称。

根据贸易部雅加达期货交易监管机构（Bappebti）的数据，我国锡条产量占世界锡条供应的26%。锡条产量比我国大的仅是中国。中国锡条产量更多由该国家市场吸收。

各方人士希望，我国成为决定世界锡条价格的国家。而包括印尼商品和衍生品交易所在内继续采取各种措施，以便能支持我国成为决定锡条贸易的国家。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191791

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