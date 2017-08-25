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我国政府要求印度降低棕榈原油进口税

【本报雅加达讯】我国政府要求印度把上升100%的棕榈原油(CPO)进口税加以降低。该棕榈原油商品进口税是由此前的7.5%，如今规定升至15%。

日前，贸易部长英卡尔迪亚斯多.鲁基达(Enggartiasto Lukita)在雅加达商务部，与印度加工食品行业部长Sadhvi Niranjan Jyot 进行闭门会议。在该场合里，英卡尔迪亚斯多其中提出有关上调或课以达100%的进口关税。在该会晤后，他说，“我们要求加以降低。”

英卡尔迪亚斯多说，印度政府承诺将在内部讨论上述进口税政策。原则上，两国希望现有的合作不断提高，甚至更具体。“我们希望改善与印度的贸易关系。”

除了谈及棕榈原油进口税外，英卡尔迪亚斯多亦与 Jyot讨论其它事项。其中之一是有关将在印度举行的食品展览会邀请函。“我们也讨论食品行业的贸易。”

我国工商会馆(Kadin)总主席Rosan Roeslani称，在该会议上加以强调的其中一个主题是棕榈原油。因为该上升达100%的进口税政策波及到其他物品。他说，“各种物品将变得更昂贵。”

Rosan补充称，印度政府承诺在2017年9月底与我国讨论这个问题。“以后还会再进行会晤。”

在另外的场合里，英卡尔迪亚斯多说，我国向俄罗斯出口的棕榈原油持续增长。但是其市场份额却减少。这是因为我们的邻国向俄罗斯提高其棕榈原油的供应量。“如果忽略这一点，则市场份额将会有转变。