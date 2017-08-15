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我国投资市场仍相当具有吸引力

股指年底有望突破6000点

【本报雅加达讯】外国投资者近日在印尼证券交易所（BEI)的抛售行动是合乎情理的现象，并且一定会缓和下来。外国投资经理和银行家们相信外资还会流回我国股市，今年底的股价综合指数将突破6000点水平。

在新兴市场中，我国被视为收益率引人的投资之处。许多积极因素和情绪支持下，我国的投资市场的确很有吸引力。

BNP Paribas合伙投资有限公司总经理Vivian Secakusuma称，眼下市场的波动性还算是正常的。从2017年1月初到8月14日，外国投资者在印尼证交所净购总额仍达到3.99兆盾。而年初至今综合指数已上涨9.53%。Vivian相信外国投资者迟早将到回来购买股票。

日前他在雅京称：“目前外国投资者只是取回利润罢了。须知在我国评级升到投资级，而盾币依然稳定之后，在他们眼里我国仍旧很有吸引力。”

他希望在此下半年里，我国政府能够增加国家收支预算开支，果真如此的话，它可以成为推动股指上涨的催化剂。

BNP Paribas合伙投资有限公司经理和股权投资部主管Aliyahdin Saugi补充说，眼下股票估价确不便宜，但这种状况可以被每股市盈率（EPS)的增长趋势抵消掉。另一方面，我国政府还能很好地控制通胀率。

BNP Paribas预计股指在今年底可以达到5900到6000点水平。在2017年下半年和明年初前瞻性的行业是银行、电信和消费品。

印尼花旗银行（Citibank）首席执行官 Batara Sianturi表示依然相信我国经济增长的前景。此事反映在5、10、15和20年期的债券收益率平均下降0.6到1%。

他续称，美元汇率虽然稍涨，但我国外汇储备还是相当充足。央行数据显示，截至2017年7月我国的外汇储备达1277.6亿美元，足于支持9个月的进口。