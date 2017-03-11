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我国将通过北苏的庇东

开辟直接出口至菲律宾通道

【本报雅加达讯】政府计划把北苏拉威西的庇东(Bitung)，作为我国与一些亚洲国家例如菲律宾连接的贸易门户。

我国贸易部贸易谈判局长伊曼(Iman Pambagyo)周四在菲律宾，马尼拉，Pasay 市，Conrad酒店的东盟经济部长务虚活动间隙时称，“政府专注于兴建外围地区，意思是不仅是从周边向中心而已，但亦从周边向海外。因此该周边地区应被授权与国外连接作为经济增 长中心。”

伊曼接着说，所指的周边地区发展努力之一是在庇东进行。该地区连接菲律宾南部的两个城市，即Davao 市和General Santos市将成为贸易中心。“这将是一条贸易路线，在贸易上把我国和菲律宾直接连接起来。”

藉着在庇东的贸易门户开放，希望该地区可成为在我国外围地区新的经济增长中心。那么以后从北苏拉威西，安汶和其他数地区可从庇东直接出口至菲律宾。

伊曼说，依计划将于2017年4月份加以落实，到时适逢东盟领导人会议日程。

他明确表示，“我们将于2017年4月份开放，这已是我国政府和菲律宾的一个协议。”