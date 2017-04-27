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我国将成为

丰田在亚太区最大出口基地

【本报雅加达讯】我国有可能成为丰田(Toyota)在亚太地区最大的出口基地，丰田有意持续增加在我国的生产量。

目前，丰田在该地区的最大出口基地是泰国。该白象国的国内市场确是低。然而泰国却成功地提高整台车(CBU)的出口。

与此同时，在2014年至2019年期间，丰田将提高其投资由20兆盾升至25兆盾。该承诺是不久前丰田汽车公司总裁Akio Toyoda 与佐科威总统会晤时致达的。迄今为止，丰田已投资18兆盾。

该投资是由在我国的丰田集团属下各企业所调拨的。作为一个例子，印尼丰田汽车制造公司(TMMIN)为兴建机器制造厂，装配厂，和生产新汽车而积极的投资。

目前，印尼丰田汽车制造公司在西爪哇，加拉横(Karawang)拥有年产量25万辆的装配厂。此外该公司投资2.3盾，亦已在加拉横完成年产量21万6000台的铝机器制造厂。

印尼丰田汽车制造公司总经理Warih Andang Tjahjono明确表示，我国机动车工业具有很大的潜在力。这也成为丰田兴建一些新厂的基础， 例如 加拉横第2 和机器厂。

Warih说，“现在只剩如何利用印尼的自然资源来支持制造业，主要是机动车业。”

他强调，丰田将一致的开拓国内和出口市场。目前，丰田是在我国最大的汽车出口商，同时也是国内汽车市场领头羊。