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我国寻求基建和工业区投资者

【本报雅加达讯】政府支持致力于在我国建设基础设施和综合工业区的全球投资者。这是与吸引全球投资者的承诺促进经济增长并行的。投资统筹机构(BKPM)投资执行控制部门助理Azhar Lubis对外国合作伙伴的来临表示欢迎，作为达到政府所定下的经济增长指标努力之一。昨日，Azhar在一份书面声明中称，“为达到经济增长指标，需要几件事，其中之一是投资。我们还需要许多前来我国的外国企业的投资。这不是已经够不够的问题，而是我们确是还需要，因为我们依然希望增长和发展。”Azhar说，今年我国拥有经济增长5.2%，且在下一年将成为6.1%。预计为达到6.1%指标需投资863兆盾。

他补充称，投资统筹机构并不仅寻找受吸引投资的投资者，然而他们也致力于长期的成为我国战略伙伴。政府还提出了每一投资者的跟踪记录和经验。“如果我们举办促销的一个会议，会发现投资者具有跟踪记录和有经验，拥有雄厚的资金，且在我们_揽的领域已进行许多的业务活动。”此前，投资统筹机构大规模的推销在各地区投资潜力，例如在巴厘，Nusa Dua 召开区域投资论坛，以便吸引国内投资者或者是全球投资者。