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我国家具产品 受到迪拜市场青睐

【本报雅加达讯】我国企业家在阿拉酋迪拜迪拜世界贸易中心举行国际家具展（Index Exhibition）展出的上等家具产品并受到市场的青睐，着能从他们的产品很快售完显示出来。

本报援引我国驻迪拜的贸易促进中心（ITPC）主任河妮（Heny Rusmiati）在雅加达发布的新闻稿说：“我们协助Jatra Design Furnitur公司参加上述展览会。来自50个国家的1000个参加者参加该展览会。”

“Jatra Design Studio在国际家具展览会展出的所有产品都卖完了。受到喜爱的产品，其中是大会议桌、沙发，以及客席椅。据悉，一些买主已经进行重复订单，”他这么说。

此外，来自阿曼、沙特阿拉伯，以及PEA的家具企业家亦兜揽Jatra Design Studio在中东地区成为家具产品分配商。

“有意愿成为代理商的其中一个公司是在PEA最大的家具公司，并已分布在PEA拥有许多商店，”她这么说。

Jatra Design Studio在上述国际家具展览会亦与在PEA的伙伴公司，即是Neocasa Interiors公司签订了后续合同。Neocasa Interiors是向PEA皇室的房地产供应家具产品的著名公司。

Neocasa Interiors欲探讨Jatra Design Studio在我国的工厂成为投资者，尤其是在生产上等刨花板家具产品。至今，该两家公司还洽谈投资合作协议。

“Jatra Design Studio已要求我国驻迪拜的贸易促进中心协助其过程，而我们准备好协助过程，”她称。

国际家具展览会是PEA最大的家具、手工艺品，以及室内设计产品展览会。

在上述展览会上，100个潜在观展者参观我国摊位。该观展者来自PEA、沙特阿拉伯、阿曼、黎巴嫩、科威特、伊朗、澳大利亚、马其顿，以及在非洲地区的一些国家。