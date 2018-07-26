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我国央行预计

2018年底经常帐赤字达250亿美元

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)资深行长助理米尔萨(Mirza Adityaswara)预计，2018年底的经常帐赤字(CAD)达250亿美元的范围，或比2017年的成就更高。

周四，米尔萨在雅加达国会大厦称，“去年的赤字约200亿美元，今年250亿美元或有可能超过。”

米尔萨补充称，上述年底的经常帐赤字预测仍处于占国内生产总值(GDP)3% 以下。

此前，2017年的经常帐赤字录得为173亿美元，或占国内生产总值的1.7%。该成就比2016年的经常帐赤字占国内生产总值的1.8%更低。

上述经常帐赤字的改善源于石油和天然气进口增加，导致非油气贸易平衡盈余增加，与运输服务赤字有关的服务余额不足，主要收入余额，主要用于汇回外国的投资收益。

经常帐赤字的改善亦可从录得顺差为10亿美元的2017年第四季度我国收支预算的成就看出来。

上述积极的表现由录志顺差相当大的资本和金融交易所支持，主要是来自直接投资和投资组合。藉着上述发展，2017年12月底的外汇储备曾录得1302亿美元，或史上最高之一。与此同时，央行行长贝利.瓦齐约(Perry Warjiyo)称，在外汇方面，去年我国因外资的流入而节省了170亿美元。此外亦有流入至资本市场和债券200亿美元。他说，“可惜的是今年有全球风波，例如贸易战。”