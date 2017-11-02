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我国央行预计煤炭和棕油价格

促进经济增速至年底

【本报雅加达讯】2017年第三季度的投资落实和进出口的提高，料将促进上述期间的经济增长。甚至在2017年第四季度，预计我国经济增长速度将会更快。

这是印度尼西亚银行(央行/BI)作出的上述预期。央行称，今年第三季度的经济增长达5.17%。该数字比各为5.01%的2017年首季度和第二季度的业绩更好。

央行资深行长助理米尔萨(Mirza Adityaswara)称，上述增长成就由强得多的出口业绩所推动。央行预测，2017年7月至9月期间的出口业绩同比增长7.08%。该数字高于仅同比3.36%的上季度。

大宗商品价格愈加好转，和已度过2015 与2016年的最低点成为主因。特别是我国优势非油气出口商品，煤炭和棕榈原油(CPO)价格。这对加里曼丹和苏门答腊的经济改善有影响。

米尔萨说，“苏门答腊曾经仅增长3%，而现在苏门答腊的经济已增长4%，甚至有数个省份接近5%。而加里曼丹已由此前的负增长成为正增长。”

2017年第三季度期间，在马来西亚的棕榈原油平均价格每吨达2689.52令吉(RM)，比上季度的上升7.58%。在同一季度的煤炭平均价格上涨14.17%，每吨达80.54美元。

棕榈原油和煤炭价格的上涨，仍将促进2017年第四季度的出口业绩。至2017年10月底，第四季度的棕榈原油平均价格为每吨2750.38令吉，比上季度的上升2.26%。在同一期间的煤炭平均价格上涨10.08%，每吨达88.67美元。倘若再加上政府开支和家庭消费的提高，则第四季度经济增长将升至5.34%。米尔萨说，“2017年整体经济增长5.14%。”

财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mylyani Indrawati)更表乐观的预计2017年第三季度经济增长5.2%和第四季度为5.4%。以致预计2017年的经济增长为5.17%。