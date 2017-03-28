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我国央行预计今年流入我国外资或涨14%

【本报雅加达讯】在经济增长强劲、投资氛围好转和投资者信心增强的支持下，预计今年流入我国，多数用以长期投资的外资将不断增加。

随着今年经济增长将高于去年的5.02%，预期增速达5.1%到5.4%之际，外国直接投资和证券投资或会上升10%到14%

去年，央行录得流入我国的外资多数为长期投资。但我国公民在国外的投资也一样有跃升的趋势。

中亚银行（BCA)首席经济学家David Sumual预测，去年的外国直接投资（FDI)增长9%左右。日前他在雅京称：“我认为今年的外国直接投资将增长12%到14%。而证券投资会比去年增长10%。这当然也取决于国际地缘政治局势，如欧洲的政治局势和美联储继续提高联邦基金利率（FFR）的决定。”

David称，到我国来的证券投资或间接投资仍然重要。他举例说，2016年多达160亿美元的我国经常账赤字，可以由达到180亿美元的证券投资盈余弥补。今年有望增长的外国直接投资将支持经济增长和实际部门加速步伐。

央行数据显示，因为直接投资和证券投资的顺差激增，去年我国的国际收支能够扭亏为盈，从前年的逆差11亿美元变为顺差120.9亿美元。

证券投资的顺差激增至188.7亿美元，比2015年的161.8亿美元增加了16.62%。因此可以弥补突破163.5亿美元的经常账赤字。而直接投资顺差达151.2亿美元（201.55兆盾），比去年的107亿美元增加了41.26%。

另外，投资统筹机构数据显示，2016年实现的我国投资或直接投资突破396.6兆盾，比2015年的365.9兆盾上涨8.4%。该外国投资额高于国内实现的216.2兆盾投资额，比2015年的179.5兆盾增长20.4%兆盾。

央行发布的国际投资状况（PII)显示，外国投资者选择的投资工具多数是长期的，特别是直接投资和债券形式。截至去年第三季度，我国的外国直接投资达2560.1亿美元，比2015年底的2299.3亿美元增加261.2亿美元或348.14兆盾。

而我国公民在国外大部分是长期的直接投资增加454.7亿美元，2016年第三季度从2015年第三季度的290.2亿美元增至744.9亿美元。这是因为税务特赦参与者申报的我国公民在国外投资的资产增多的原因。就上述短期投资激增，央行认为主要是因为在各国的公民储蓄增加的缘故。

央行总裁助理 Sugeng相信，今年我国经济增长可以突破5.4%，即央行预计的5到54%的上限，比去年的5.02%显著增长。