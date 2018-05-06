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我国央行调查显示

4月份消费者信心指数升至122.2

【本报雅加达讯】根据印度尼西亚银行(央行/BI)的调查成果显示，2018年4月份的消费者乐观情绪比上月的更强。

上周末，央行通讯部执行主任阿古斯曼(Agusman)在其官方声明中称，这可从2018年4月份的消费者信心指数(IKK)比3月份的上升0.6个点至122.2反映出来。

阿古斯曼说，“上述消费者乐观情绪的上升，由消费者对未来经济形势预期好转，和保持消费者对目前经济形势的看法所推动。”

在上述调查报告中，央行亦记载，经济形势预期指数(IEK)的上升，主要是由未来六个月业务活动预期的提高所支撑。

与此同时，在目前的经济形势指数(IKE)中消费者的看法录得稳定。2018年4月份，有数个指示器是对收入的指数有所增加0.5个点至121.2点。

央行亦记载，2018年4月份对就业机会的指数由2018年3月份的96.1个点降至95.5个点。

调查亦显示未来三个月或在2018年7月份的价格压力降低。这可从未来三个月的价格预期指数(IEH)为183.6，比月前达到的184.4更低反映出来。

上述价格压力降低预期，主要是由开斋节前恢复正常的服务和商品需求所影响。