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我国央行行长阿古斯称

放松基准利率的可能性极有限

【本报雅加达讯】印尼银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，2018年基准利率宽松的可能性极有限。目前的央行7天逆回购利率(7 Day Reverse Repo Rate)已足以维持宏观经济稳定和我国经济增长复苏。

他说，“宽松的机会渺茫，但是 我们依然支持宏观审慎政策及其它非利息政策。”央行自2017年10月份维持基准利率在4.25%水平。2017年9月22日央行公布下调其基准利率，由2017年8月22日的4.5%水平降至4.25%。

如此一来，央行已经五次降低其基准利率，由2016年4月21日的最初水平为5.5%。阿古斯说，在2018年正月份，央行一直在稳步维持基准利率在4.25%水平。然而，他坦承，央行依然关注二月份的其它状况。“我们依然考虑已升息的其它发达国家。同时我们也警惕世界油价的上涨。”

他说，央行继续观察美国经济的复苏。印尼银行意识到最近两年内美国联邦基金利率上升共五次。“但是我国仍旧保持目前的基准利率。”亦是咨询委员会独立研究所主席的前财政部长Chatiib Basri称，其实，目前我国金融体系和我国宏观经济稳定不太成问题。“唯一的问题是为何经济仅增长在5%的数字？总统说，为什么不能再跑得更快些?Chatiib说，我国经济增长的加速，仅仅依靠宏观经济工具的确是不够的。比起仅提高政府支出，政府必须寻找其它的政策创新。其中之一是通过基础设施。