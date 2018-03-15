Thursday, March 15th, 2018 | Posted by

我国央行行长阿古斯称
基准利率政策未必收紧

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，7天逆回购利率(7-Day RR Rate)的基准利率政策不一定是收紧。

日前，他在雅加达说，央行未必会收紧上述基准利率，虽然美国中央银行或美联储(The Fed) 32几乎肯定将上调其基准利率，这一直是近期外部经济动荡的原因。

他说，国内经济基本面目前状况良好，这可从通货膨胀得以维持符合央行在同比2.5%4.5%目标。

目前的央行货币政策仍然是中性的，今年有较小的基准利率宽松机会。阿古斯强调，“然而如果美国联邦基金利率(FFR)上升的话，央行不一定就提高7天逆回购利率。我们将审查国内外的经济数据。”

为了确定利率政策，中央银行将研究通货膨胀率的变动，经常帐状况，汇率的稳定性，和国内经济增长前景。

阿古斯说，上述一些经济指示器状况依然良好，尽管外部经济压力阴影继续笼罩着并且扰乱稳定，主要是对盾币汇率。

20181月至3月初盾币汇率减值达1.5%，汇率波动率大幅上升至8.3%，而2017全年则为3%

导致该汇率波动乃因有两个因素。首先是，美联储新总裁鲍威尔(Jerome Powell)的演讲，暗示美国经济增长的复苏仍在继续，和加息的趋势越来越强。

其次是，将提高钢铁和铝材进口关税的美国总统唐纳德.特朗普(Donald Trump)政策计划。

阿古斯继称，该压力继续进行至2018320-21日的美联储会议。而市场参与者深信，20183月份美联储将由目前的1.25-1.5%水平提高其基准利率。然后在今年剩下的时间里再加息两至三次。

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