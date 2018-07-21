我国央行行长贝利明确表示政府将保持强硬金融货币政策

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我国央行行长贝利明确表示

政府将保持强硬金融货币政策

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)明确表示，在今年余下的货币政策方向将保持强硬，或倾向于调升基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7-DRRR)，使国内金融工具的收益率仍然具有吸引力。

央行行长贝利.瓦齐约(Perry Warjiyo)称，“我们的重点仍然是货币工具用来维持经济和盾币汇率稳定。”

最近两个月来调升100个基点后，在2018年7月份的央行行长委员会会议上作出决定维持基准利率在5.25%水平。

贝利强调，政府金融货币政策方向将保持强硬，然而宽松政策是通过宏观审慎政策给予实现。

在这盾币受到强大压力之际，贝利称，目前的基准利率已足以使国内市场的金融工具的收益率吸引人而把外国投资者重返故土。

美国政府债券之间的差异，具有与我国相当经济能力的国家金融工具的收益率，贝利说，仍处于合理范围内。

央行仍预计10年期的美国债券收益率在年底将升至3.4%，因为经济数据预期改善了山姆大叔国家。

他说，“在提高100个基点后，我们看到我们的政策利率相当有竞争力，以便提供外资流入的空间。目前全球经济对我国的压力，其中大部分来自中美贸易战的发展。从2018年1月份至2018年7月18日，盾币已疲软5.8%。