Thursday, January 18th, 2018 | Posted by

我国央行行长委员会会议决定
央行基准利率4.25%按兵不动

根据2018年1月18日，央行行长委员会会议的结果决定央行7天逆回购利率为4.25%。

根据2018年1月18日，央行行长委员会会议的结果决定央行7天逆回购利率为4.25%。

 

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)重又维持其基准利率，央行7天逆回购利率(BI 7 days Repo Rate)依然在4.25%的水平，且于2018119日开始生效。

周四，央行行长助理Dody Budi Waluyo称，“根据2018118日，央行行长委员会会议的结果决定央行7天逆回购利率为4.25%。与此同时，存款利率和贷款利率仍旧是各为3.5%5%。”

此前，经济金融发展研究所(INDEF)的经济学家庇玛(Bhima Yudhistira Adhinegara)称，央行将维持其基准利率，因预计1月份的通货膨胀相对的高，即在月度0.6%的范围，这是因为粮食价格上涨的缘故。

周四，他在书面说明中称，“特别是大米促使2018年的通货膨胀高于政府指标3.5%。”

第二个因素是，银行业贷款利息的下降相对的缓慢。其实在最近的一年内，央行已削减基准利率200个基点(bps)。观察上述发展情况，深信央行除了下调基准利率外将使用其它的工具。

他补充称，“第三，外在的压力还相当大，尤其是预测在2018年加息4次的美联储(The Fed)利率的调整。在中东地缘政治的不稳定，和会突破每桶80美元的世界油价趋势，也影响央行的决定。”

庇玛深信，2018全年央行货币政策展望，比起鼓励银行信贷增长，将更倾向于稳定。在贷款利息降低放缓方面是由结构性因素引起的。

他明确表示，“这是因为我国银行的竞争不健康的根源。有117家银行相互争夺资金，当存款利息下降但其它的银行却坚持，担忧会有存款转移至提供较高利息的银行。这样一来，银行的运营费用就相当高了，营业费用对营业收入比率在80%范围。为了抑制贷款利息，自然而然地银行应该更有效率。”

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