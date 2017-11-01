Wednesday, November 1st, 2017 | Posted by

我国央行行长助理米尔萨称
基准利率已处于最低水平无下调空间

Mirza Adityaswara

Mirza Adityaswara

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)认为，基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7 days Repo Rate)再也没有下调的空间。

央行行长助理米尔萨(Mirza Adityaswara)解释说，为了确保货币稳定，央行已大幅度降低利率。

周二，米尔萨在雅加达，金融厅，2018年经济与资本市场展望的讨论会上称，“其实央行已降息很多，因此货币宽松如利率的降低其空间已没有了。因为比起过去数年，这已处于最低水平。”

他说，还有其它可提供宽松的，例如放松宏观审慎政策。“有如我们正在研究的贷款与价值比率(LTV)政策空间，贷款与存款比率(LFR)变成贷款与融资比率，也就是将公司债券作为银行中介的组成部分。”

央行称，贷款与价值比率政策空间的研究，是为支持扩张或为发放更好的贷款的银行中介。宏观审慎政策的宽松是为银行中介。

20161月至201710月期间，以下是央行基准利率下降概况：当时在20161月份，央行基准利率录志7.25%

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197135

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