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我国央行行长助理多迪称

盾币疲软可能引发通货膨胀

【本报雅加达讯】盾币兑美元汇率的疲软可能引发通货膨胀。上周盾币汇率本身突破1万3800盾。

印度尼尼西亚银行(央行/BI)行长助理多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)称，盾币疲弱将影响到工业业绩，或进行进口的生产商。其原因是上述行业需要美元。

多迪继称，盾币疲软的影响将降低进口商的能力。周日，他在雅加达经济金融发展研究所(Indef)政治经济学院的讨论会上说，“其对全国产量的影响下降，因为进口能力降低的缘故。”

多迪说，即使行业仍能保持业绩，但其风险是，生产成本会很高，且影响到商品的售价。“意思是，如果出现生产成本及其它都上涨的话，最终将引发通货膨胀上升。”

然而，也有可能生产商保持售价，但是，多迪说，这意味着生产商必须愿意减少其利润。“有两个选项，我直接转让销售价格意味着通胀上升。第二是我减少我的利润，以保持其销售量。通常是以第二个选项进行。”

多迪补充称，通常该盾币疲软需要一段时间，或不直接影响到商品的价格。“我们在两年前曾经历过，时间相当长，所以没有立即调整汇率的影响。”