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我国央行称旅游和创意经济

将支撑雅加达经济增长

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)官员称，在制造业的作用继续萎缩后，雅京的旅游业和创意经济需要不断发展壮大，因为预计将成为首都经济增长的新来源。

日前，雅加达央行代表处主任多尼.尤沃诺(Doni Joewono)在雅加达说，“此外，微中小型企业的角色在经济上需要获得关注，因这部门吸纳相当多的劳动力。”

多尼证实，至2017年第三季度的雅京经济活动相当活跃。其中的一个指示器，雅加达经济增长结构更均匀，不仅是靠消费拉动，但亦从生产性部门。

他说，“在未来的数年内，投资将成为雅加达经济增长的主要引擎。”

该雅加达经济活跃对加速经济复苏提供契机。因此，多尼说，当前经济复苏的势头应该得到正确的政策回应。

为了加强雅加达在短期内的经济复苏阶段，多尼说，推动投资，特别是私营部门需要做的事情。因此，雅加达央行代表处看到地方收支预算落实必须加速。雅加达投资中心(Jakarta Investment Center)的角色也须加强。

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