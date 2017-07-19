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我国央行深信

7月份外储将再创新高逾1250亿美元

【本报医科大学】印度尼西亚银行(央行/)深信，在上月底曾一度收缩后，我国外汇储备将再上升。甚至央行估算2017年7月底的外汇储备将再触及记录，即超过1250亿美元。

央行行长助理贝利(Perry Warjiyo)称，2017年6月份出现外汇储备的降低是暂时性的。因为在开斋节期间银行没有运营。然而在开斋节结束后，上述各资金已再进入我国。此事造成我国外汇储备聊将再上升。

他说，“我们的外汇储备已显示有所提高，甚至比5月份的数据更高。这个月的外汇储备将会比1250亿美元更高。”

如所周知，上月底央行记载我国外汇储备为1230.9亿美元。该数字比1249.5亿美元，我国最高纪录的2017年5月份有所下降。

此前，央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)亦称，在开斋节前流出的资金，如今已通过货币资金的操作再流入我国。每天流入的资金达30兆盾。

另一方面，藉着政府发行欧元债券和全球债券，我国外汇储备越来越增加。上周，政府发行两系列的全球债券，各为10年和30年期限。

政府定下指标，该每一类的债券将获得10亿美元资金，深信能达到该指标。因10年期的发售达41亿美元和30年期达32亿美元。