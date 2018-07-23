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我国央行明确表示

盾币疲软乃因外部因素所造成

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)资深行长助理米尔萨(Mirza Adityaswara)认为，盾币兑美元的走弱是由一些全球因素的压力造成的。预计上述因素仍将影响发达国家或者是发展中国家对美元的货币走势。日前，米尔萨在经济统筹部办公处称，“所有的国家也疲软，最近两天来人民币兑美元再贬值突破6.7%。中国银行干预后下降在6.8%以下。”

此外，他说，每次人民币贬值，也会蔓延到新兴市场各国的货币汇率，例如南非，巴西，智利，波兰。这些货币汇率的疲弱是由于多种因素的综合作用，其中是确认将继续上升的联邦基金利率。

他说，“然而盾币疲软却不那么深。虽然如此，该疲软也无需与疲弱至20%的土耳其和阿根廷来比较。印度，波兰，和智利全都疲软，甚至比我国还更深。”

米尔萨接着说，为使盾币汇率稳定，央行已调升基准利率或7天逆回购利率(BI 7RRR)100个基点(bps)。可是，并非所有盾币的弱化都应该以利率回应，因为我国金融市场对投资者来说颇具吸引力。