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我国央行将整顿非现金支付工具

【本报雅加达讯】印尼银行（央行/BI）表示，目前央行正准备有关电子货币的印尼银行条例（PBI）修订案。该条例草案将包括必须获得央行许可证的‘闭环型’（closed loop）电子货币发行条例。

同时，闭环型的电子货币是有限地使用的非现金交易方式，即公司仅支付发行商所提供的产品服务，例如星巴克卡（Starbucks Card），CGV Blitz卡和由公司或集团发行的其他类似支付工具。

央行政策和监督支付系统执行主任Eni V Panggabean称，尽管没能详细地解释，未来该闭环型电子货币条例将按照用户和交易的数量。

“目前还在讨论，该闭环型条例是为了已高的价值与大量的交易。”

央行解释，有关电子货币央行条例的修订案是必要做，以便维持消费者的安全性。央行普惠金融与零售支付系统发展组助理Apep M Komarna称，目前一些公司，包括国有企业或私营公司，向央行申请有关电子货币的许可证。

Apep指出，将申请作为电子货币发行者的公司之一是印尼铁路营运公司（PT KAI）。虽然迄今KAI公司的电子货币仅用于在雅加达-茂物-德博-丹格朗-勿加西（Jabodetabek）区域的轻轨（KRL）通勤线路车票，未来该公司已提前计划提高该卡的功能作为支付工具。

“该公司必须获得许可证，因为他们将扩展业务。以后他们将进入Transjakarta巴士系统、停车场等。”

央行记录，目前至少有60家公司已申请与此相关的许可证。已经申请许可证的一些公司包括诸如Go-Jek、Bukalapak和Tokopedia的在线公司。

虽然不是绝对的，央行发生信号，已拥有100万个用户的闭环型电子货币也必须获得央行许可证。

“KCJ（KAI通勤Jabodetabek）的市场份额最多，职工的用户可能已达百万人。以致，该公司将申请许可证，其中之一是为了该公司的多式联运业务。”

对于想要申请许可证的公司，央行也有几个条件，每家公司必须满足条例，包括有关支付交易处理实施和有关电子货币的的央行条例。该条例将适用于所有电子货币类型，包括卡类型的形式或无卡（基于服务器）。

此前，有关闭环型非现金支付工具条例的论述自2016年已拉响。央行评估，该电子货币条例的修订必须做，因为目前非现金支付工具的发展非常迅速。

当时，央行计划，拥有30万个活跃用户后，闭环型非现金支付工具的发行商必须申请许可证。