Tuesday, December 26th, 2017 | Posted by

我国央行将整顿非现金支付工具

【本报雅加达讯】印尼银行（央行/BI）表示，目前央行正准备有关电子货币的印尼银行条例PBI）修订案该条例草案将包括必须获得央行许可证的‘闭环型’（closed loop）电子货币发行条例

同时，闭环型的电子货币是有限地使用的非现金交易方式，即公司仅支付发行商所提供的产品服务，例如星巴克卡Starbucks CardCGV Blitz卡和由公司或集团发行的其他类似支付工具。

央行政策和监督支付系统执行主任Eni V Panggabean尽管没能详细地解释，未来该闭环型电子货币条例将按照用户和交易的数量

目前还在讨论，闭环型条例为了已高的价值大量的交易。

央行解释，有关电子货币央行条例的修订案是必要做以便维持消费者的安全性央行普惠金融与零售支付系统发展助理Apep M Komarna目前一些公司，包括国有企业或私营公司，向央行申请有关电子货币的许可证

Apep指出，将申请作为电子货币发行者的公司之一是印尼铁路营运公司（PT KAI。虽然迄今KAI公司的电子货币仅用于在雅加达-茂物-德博-丹格朗-勿加西（Jabodetabek）区域的轻轨（KRL）通勤线路车票未来该公司已提前计划提高该卡的功能作为支付工具

该公司必须获得许可证，因为他们将扩展业务。以后他们将进入Transjakarta巴士系统、停车场等。”

央行记录目前至少有60家公司已申请与此相关的许可证。已经申请许可证的一些公司包括诸如Go-JekBukalapakTokopedia的在线公司

虽然不是绝对的，央行发生信号拥有100万个用户的闭环型电子货币也必须获得央行许可证

KCJKAI通勤Jabodetabek）的市场份额最多，职工的用户可能已达百万人以致该公司将申请许可证其中之一是为了该公司的多式联运业务。

对于想要申请许可证的公司央行也有几个条件，每家公司必须满足条例，包括有关支付交易处理实施和有关电子货币的的央行条例该条例将适用于所有电子货币类型，包括卡类型的形式或无卡（基于服务器）。

此前，有关闭环型非现金支付工具条例的论述自2016年已拉响。央行评估，该电子货币条例的修订必须做因为目前非现金支付工具的发展非常迅速

当时，央行计划，拥有30万个活跃用户后，闭环型非现金支付工具的发行商必须申请许可证。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201838

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