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我国央行吁国企减少使用美元交易

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)要求国营企业(BUMN)限制使用美元交易。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，通常国营企业需要美元来支付11月-12月期间到期的债务。“如果有外汇的需求，我们希望他们不直接在现货市场寻找。”

作为另类选择，阿古斯要求国营企业通过进行对冲(hedging)而采取预期的态度。如此一来，该交易是有效的，同时减少对盾币汇率波动的风险。他说，“当盾币需求增加时，提前购买则可避免压力。”

阿古斯称，自从对冲条例生效以来，有外汇贷款的公司，目前的依赖性已不太大了。除了投入市场以保持美元的可用性外，央行亦致力于其它防御措施以便抑制盾币的弱化。

他说，其方法是鼓励在国内的交易中最大限度的使用盾币。“不使用盾币的交易必须获得特别批准。”

在该义务未实施前，阿古斯说，理应能使用盾币的外汇交易达70-80亿美元。“现在已降至每月16亿美元。所以，总的来说都已遵守了。”这对金融稳定性和流动性具有积极的影响。

央行亦与一些国家，例如日本，韩国，泰国及东盟各国发展双边货币互换协议(BCSA)的合作。

他接着说，“像这样的形式我们保持不变。我们深信由于地缘政治，和贸易压力，以及美国加息情绪的波动得以度过。”