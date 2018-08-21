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我国央行升息至5.5%

一些银行准备调整存款和贷款利息

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)再次把基准利率或7天逆回购利率(BI 7 DRRR)由5.25%升至5.5%的决定，将影响到银行业部门。如今一些银行准备再次调整此前就已攀升的他们的贷款和存款利息。

中亚银行(BCA)上市公司董事经理善多梭(Santoso)称，这个月的董事会会议将讨论利息调升计划。“我们将评估是否有对流动性的压力和融资需求。”他说，其实公司已经考虑到基准利率再次改变的可能性。

因为最近外部方面的经济压力趋于强劲。央行政策是央行应对美国中央银行或美联储(The Fed)加息和土耳其里拉货币贬值的一种形式。善多梭说，“在我们看来，央行调升25个基点的政策是正确的。”上周三的央行行长委员会会议决定再次调升基准利率。此政策是最近四个月来第四次的央行升息，总共为125个基点来回应盾币汇率走弱。

随着土耳其经济日益严重的形势，里拉汇率下降，通胀率高，和私人债务违约的可能性大，最近两周对盾币的压力增加。土耳其危机将会蔓延到其它的发展中国家，包括我国在内。雅加达银行际即期美元指数(JISDOR)记载，上周期间的盾币汇率在每美元14600盾以上，这是自2015年10月份以来的最低。与此同时，第二季度的经常帐赤字(CAD)亦升至80亿美元，或占国内生产总值(GDP)的3%。央行行长贝利.瓦齐约(Perry Warjiyo)称，“藉着该利率的上升希望金融市场的收益率，包括国家有价证券(SBN)依然吸引人，且推动外资再流入，以便资助经常帐赤字。”