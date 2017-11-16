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我国央行再次维持基准利率4.25%不变

【本报雅加达讯】周四，印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)表示，根据央行委员会会议的结果，决定央行7天逆回购利率(BI 7 day RR rate)维持在4.25%不变。而存款和贷款利率仍旧各为3.5%和5.0%。

此前，一些经济学家称，央行货币政策已经走上正轨。如果美国中央银行或美联储(The Fed)在今年底采取紧缩货币政策的话，则以4.25%的基准利率，我国的立场是合适的。

他们预计，在8月份和9月份下修后，央行将维持其基准利率。宝石(Permata)银行经济学家约书亚(Josua Pardede)预测，在这个月的行长委员会会议上，央行规定存款和贷款利率各为3.5%和5.0%。

他也看到，在今年底的通胀率同比约3.0%-3.5%。而经常帐赤字(CAD)预计占2017全年的国内生产总值(GDP)的1.7%左右。

他说，“临近发达国家的中央银行，例如英国和加拿大央行，以及美国中央银行的紧缩货币政策，我预计央行专注于确保盾币汇率的稳定。”

印尼渣打银行(Standard Chartered)经济学家阿迪安(Aldian Taloputra)亦预计，基准利率将照旧不变，因央行对目前由美国减税财政刺激计划和联邦货币政策正常化所引发的美元强劲趋势将持观望态度。