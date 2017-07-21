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我国央行做好准备

应对美联储可能升息的决定

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)行长助理米尔萨(Mirza Adityaswara)称，该行将应对美联储(The Fed)加息的影响。

预计美国中央银行将于2017 下半年颁布其利率政策。他说，“对我国其外在因素很大，而资金来自国外。因此，美国加息因素，若美联储的沟通不够好的话，则可能会再次引起动荡。”

米尔萨说，如今美联储与市场的沟通已比三年前更好了，主要是在最近的四次加息。“因此我们希望，在九月份或十二月份的升息，对经济增长仍能确保其稳定性。”

央行乐观的表示，2017下半年的国内经济增长比上半年的更好。上述央行的预测是基于将促进趋于更积极 的经济的一些因素，例如在下半年开始好转的大宗商品价格，提高的信贷增长，和更好的政府开支。

在国家收支预算修订草案(RAPBN-P)中，同意经济增长比2017年国家收支预算的5.1%上升0.1%至5.2%。预测家庭消费略有改善，和进出口业绩将越来越积极，因世界大宗商品价格上涨，这些都成为政府的理由。

此前，经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)称，美联储的加息计划极其影响盾币汇率，在一年内平均40-50个基点。“另一方面，我们的等级好转，以致我们估计外资将不断的流入。