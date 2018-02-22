Thursday, February 22nd, 2018 | Posted by

我国城市车市场每月3000辆

【本报雅加达讯】城市车市场前途仍明朗。数家汽车厂商仍大力推出该型款汽车。其中是阿斯特拉大发(Astra Daihatsu Motor)公司，推出All New Sirion型车。

阿斯特拉大发公司副总经理Sudirman MR称，该公司瞄准年轻家庭营销All New Sirion。“我们希望推出All New Sirion后，我国民众获得适合的城市车以支撑日常各种活动。”他这么说。

All New Sirion的价格实惠，即在雅加达字据全手操纵杆1亿8250万盾，而自动车1亿9350万盾。

虽然销量不比乘用车大，城市车仍有忠诚的消费者。阿斯特拉大发公司营销经理Amelia Tjandra称，目前我国城市车市场份额相当大，共有11个品牌，每月3000辆。从该数字，Sirion销量每月大约售200辆。“我们的目标仅保持Sirion市场，售出大约200辆。”她如斯说。

铃木印多汽车销售(Suzuki Indomobil Sales/SIS)公司也看好城市车的市场机会，在今年初推出Ignis Sport Edition型汽车。

铃木印多汽车公司4W总经理S.Sugiyama说明，该公司推出Ignis Sport Edition型车为满足消费者的需求。

去年，铃木Ignis的销量超过14000辆。该型汽车仍从印度整车(CBU)进口。铃木印多公司定下指标，Ignis Sport Edition型车能贡献销量每月250辆。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206791

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