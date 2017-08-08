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我国在莫斯科食品城的展览馆

推介国内产品促进欧亚大陆市场

【本报雅加达讯】我国设于俄罗斯莫斯科“食品城”（Food City）的展览馆推介国内产品的活动，有望进军欧亚大陆、东欧，以及中欧，包括亚洲市场以致能提高我国非油气出口的业绩。

贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基托（Enggartiasto Lukita）表示，参与我国在Food City的展馆的展品选择注重其专业性，因为我国展览馆实施永久性的贸易展示计划，将在中长期间推销到欧亚大陆，包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦，以及吉尔吉斯斯坦等市场。

“食品城能成为我国向欧亚大陆出口清真饮食的大门，同时成为在国内分配中心的模范。我国在Food City的展馆成为扩展我国出口产品市场的第一个步骤，”他如斯说。

贸易部长补充说，俄罗斯是我国清真饮食产品进入欧亚大陆的出口大门。为此，我国在Food City的展馆装饰设置必须专业性管理。

为满足雅加达的临时标准，贸易部国家出口发展局将选择已经符合出口商品质量的标准，并能保证该出口商品供应能延续，以致能在上述Food City食品城展示。

莫斯科Food City食品城的陈列展销室，总面积8000平方米。该陈列展销为各国家展览馆展示各种饮食产品。

俄罗斯政府为我国展览馆准备面积为200平方米的场地，并处于国际区展览馆，与马其顿、伊朗、韩国，以及越南的展览馆靠近。

前任贸易部长拉赫玛德·科贝尔（Rachmat Gobel）与我国驻莫斯科大使，以及商务专员进行合作，在Food City食品城设计我国展览馆，以提高我国向俄罗斯出口的产品，尤其是加工食品。

“我国县长、市长，以及企业家能最大限度利用上述Food City“食品城”的我国展览馆，以推动向俄罗斯出口产品，特别是饮食品，” 他称。

除此之外，俄罗斯是潜在的市场，该国的人口达到1亿4350万人，其中940万居民是信仰伊斯兰教。这是我国为提高加工品，包括清真加工品出口的其中一个商机。

此外，贸易部国家出口发展局局长阿琳妲（Arlinda）声称，贸易部将随着这次访问俄罗斯的结果而采取后续行动计划，并将与县市地区长官和有关企业家进行协调，以便不失去推介我国出口商品的机会。

“贸易部将为这次我国访问俄罗斯的结果而采取后续行动计划，”她进一步称。