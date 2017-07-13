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我国原油价格假设

今年升至每桶48美元

【本报雅加达讯】政府与国会预算委员会同意，我国原油价格(ICP)假设为每桶48美元。该协议比在国会第七委员会讨论的结果为每桶46美元更高。

而在2017年国家收支预算修正草案(RAPBN-P)的政府建议，我国原油价格假设为每桶50美元。

除了我国原油价格外，石油和天然气的产量规定各为每日81万5000桶和相当于石油每日115万桶。

此前，政府与国会预算委员会亦同意，在2017年国家收支预算修正草案中的经济增长基本假设为5.2%，通货膨胀4.3%，盾币汇率每美元兑13400盾，和3个月期的国库证券(SPN)利率5.2%。

国会预算委员会副主席Said Abdullah称，该数字是在国会第七委员会所采取决定的政府初步建议的中点。

日前，Said 在与政府的工作会议上称，“从每桶50美元降至每桶48美元，那是保守性的。我们采取中间路线。”

财政部财政政策机构主任(BKF)Suahasil Nazara称，我国原油价格数字为每桶48美元，促使对收入落实的防范更好，比起若我国原油价格被指定为每桶46美元的话。

Suahasil说，“如果预计收入更好的话，可能导致政府对开支的财政空间。”

而若我国原油价格被指定为每桶46美元，则政府开支预算变得极有限。结果是预算赤字会再扩大。然而，我国原油价格的提高亦带来风险。有可能至年底的我国原油价格落实，反而比所同意的指标更低。