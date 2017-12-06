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我国制造业业绩稍有好转

11月份采购经理人指数达50.4

【本报雅加达讯】随着需求和出口的强劲，2017年11月份全国制造业业绩好转。该状况可从采购经理人指数或制造业指数(PMI)由10月份的50.1于11月份升至50.4看出来。

该制造业指数是由Nikkei 和Markit对我国制造公司的一些采购经理进行调查后公布的。如果制造业指数在50以上则表明制造业正在扩张，而在50以下显示制造业经历经济衰退。

日前，IHS Markit 经济学家Aashna Dodhia在其正式声明中称，“在此前趋于停滞不前后，看到11月份印尼制造业部门小幅改进足以令人欣慰。这是由新的需求和出口强劲所支持，虽然总的来说，其上升率还是比较适中的。”

根据Nikkei 和 IHS Markit的调查，在此前季度广泛停滞后，2017年第四季度中期我国制造业稍有好转。国内制造业好转是由需求增加和更快的出口扩张所推动。

最近三个月来，增长最高的亦出现在进入的新的需求，支持数字显示客户需求增加，无论是国内或者是国外，有助于增加销售。与此同时，连续四个月期间新的出口需求上升，虽然其增长率缓慢。

根据2016年联合国统计司发布的数据，其制造业对国内生产总值(GDP)贡献超过10% 的15个国家中，我国排名第四位。我国工业部门有能力对国内生产总值贡献达22%，是继韩国29%，中国27% ，和德国23%后最大者。