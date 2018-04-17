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我国出口商利用中美贸易战获益

2018年首季度钢铁出口同比剧升125.11%

【本报雅加达讯】2018年首季度的钢铁进口和出口皆上升。钢铁工业协会认为，上述交易的提高是因为受到中国和美国之间贸易战的影响。

根据中央统计局(BPS)的数据，3月份钢铁出口总值5亿3260万美元，或比2月份期间的3亿2290万美元上升64.94%。

而2018年首季度(1月至3月)的出口为12亿5490万美元，或比去年同期的5亿5750万美元急剧上升125.11%。

印尼钢铁工业协会执行主任希达悦(Hidayat Triseputro)解释说，钢铁出口上升是由于美国和中国之间的贸易战，以致出口商利用上述局势。他说，“若有机会的话当然加以利用。”

只不过所出口的产品大有可能不是主要钢种。他说，“大约两三个月前，该上升可能是美国的进口需求，因为要订购钢材产品直到交货需要很长的时间。”

美国对来自各国的钢材和铝产品征收各25%和10%的进口关税。而中国对美国的128种产品课以25%的进口关税导致贸易战继续。希达悦说，“极有可能其进口商已预计美国总统特朗普(Donald Trump)的政策。”

与此同时，3月份的钢铁进口总值8亿8020万美元，或比2月份的7亿1550万美元上升23.02%。

而2018年首季度的进口总值24亿850万美元，或比去年同期的16亿2670万美元提高48.06%。

希达悦还不了解进口的增加。然而他希望该进口产品是半成品，因为是生产原材料。但是，他说，如果所进口的是半成品的话，则中国钢铁将充斥我国市场。“需要加以探索，它是否是成品。这是否由于HS号码转移的结果。”