Friday, August 11th, 2017 | Posted by

我国出口俄国棕榈油将超4.4亿美元

我国与俄国加强合作后，正在探讨开发印尼商品到俄国市场，尤其是棕榈油。预期今年出口俄国的棕榈油将超过4.4亿美元。俄国是我国一个重要的棕榈油市场，2016年我国出口量达66万3000吨，总值4.4亿美元。

上星期，我国外交部通过印尼驻莫斯科大使，还有贸易部、棕榈园基金管理机构（BPDP Sawit）与棕榈油协会共同举办‘印度尼西亚节日’紧接着举办印-俄棕榈商业论坛。这个项目主要加强印尼与俄国合作关系，一并探讨开发我国商品的市场，特别是棕榈油产品。

印尼代表团由贸易部长英卡尔迪亚斯多·鲁基托领导，有BPDP Sawit总经理Dono Boestami、印尼棕榈业联合会代表Kanya Lakshmi Sidarta、棕榈油社会代表Darmono Taniwiryono、印尼生物燃料生产商协会代表MP Tumanggor、印尼植物油工业协会代表M Daulay以及参加团队的印尼棕榈油企业，即Musim Mas、Permata Hijau、Asian Agri、Wilmar和Sinar Mas的代表。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190059

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