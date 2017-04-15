Saturday, April 15th, 2017 | Posted by

我国债券收益率
东盟最高达7.12%

web11543

I Made Adi Saputra

 

【本报雅加达讯】10年期的我国债券(SUN)收益率在东南亚区域仍是最高。参考2017年4月10日的亚洲债券在线数据，政府10年期债券收益率达7.12%。超过越南政府同样期限的债券收益率6.05%，菲律宾5.27%，和马来西亚4.12%。

这表示我国国家债券价格在东南亚算起来还是最低。MNC证券固定收益分析师I Made Adi Saputra 解释说，这一向以来，高的国内国家债券收益率成功地吸引外国投资者。

不妨看看，在政府债券的外资持股仍是最大。Made称，“本地投资者所有权，例如退休资金和保险资金，在国家债券比起外国投资者可说是很小。”

参考4月10日财政部风险和融资管理总局的数据，在本地国家有价证券(SBN)的外国投资者份额达38.37%或相当于725.03兆盾。

印尼金融银行(Danamon)

经济学家Dian Ayu Yustina认为，全球投资者对有风险资产的意愿仍高，同时亦对国内债券市场有利。

他说，“稳定的基本面和在全球市场风险情绪，还有可能把更多的资金流入债券市场。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180292

Posted by on Apr 15 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added