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我国债券收益率

东盟最高达7.12%

【本报雅加达讯】10年期的我国债券(SUN)收益率在东南亚区域仍是最高。参考2017年4月10日的亚洲债券在线数据，政府10年期债券收益率达7.12%。超过越南政府同样期限的债券收益率6.05%，菲律宾5.27%，和马来西亚4.12%。

这表示我国国家债券价格在东南亚算起来还是最低。MNC证券固定收益分析师I Made Adi Saputra 解释说，这一向以来，高的国内国家债券收益率成功地吸引外国投资者。

不妨看看，在政府债券的外资持股仍是最大。Made称，“本地投资者所有权，例如退休资金和保险资金，在国家债券比起外国投资者可说是很小。”

参考4月10日财政部风险和融资管理总局的数据，在本地国家有价证券(SBN)的外国投资者份额达38.37%或相当于725.03兆盾。

印尼金融银行(Danamon)

经济学家Dian Ayu Yustina认为，全球投资者对有风险资产的意愿仍高，同时亦对国内债券市场有利。

他说，“稳定的基本面和在全球市场风险情绪，还有可能把更多的资金流入债券市场。