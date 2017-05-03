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我国企业家和菲律宾企业家

在房地产等领域签署3亿美元谅解备忘录

【本报雅加达讯】我国企业家和菲律宾企业家在房地产，制药，基础设施，制造业，旅游，消费者产品和分配领域签署总值3亿美元(约合3.99兆盾)的12项谅解备忘录。上述签署是于2017年4月28-30日在菲律宾举行的第30届东盟高峰会议间隙时进行的。

我国工商会馆(Kadin)

国际关系部门副总主席Shinta Widjaja Kamdani称，“我国企业家和菲律宾企业家取得一致在优先部门签署12项谅解备忘录。其目的是为要提高两国的经济增长。”

我国工商会馆与菲律宾工商会馆亦同意加强合作和互换信息，以便克服两国的贸易障碍。

他说，“其核心是，该签署是为加强两国之间的合作，以及相互提供有关两国之间的贸易壁垒。”

Shinta表示，我国工商会馆支持开放Davo -General Santos -Bitung

的Roro船交通运输渠道，因能提高我国和菲律宾的贸易。而上述渠道是东盟Roro网络工程渠道中的优先路线之一。

他解释说，“通过Bitung 港口，则从我国东部地区的产品和商品运往菲律宾市场的通道更加容易，而运输费用也更便宜，同时航程也更短。”

菲律宾是我国11大贸易伙伴，2015年两国贸易总额达35亿美元，和2016年49亿美元。平均贸易增长每年达5%。