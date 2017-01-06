Friday, January 6th, 2017 | Posted by

我国中小型农具企业
准备满足国内农用工具需求

【本报雅加达讯】工业部长艾尔朗卡（Airlangga Hartarto）要求进口商不使用锄头进口许可证，因为我国中小型农具企业准备满足国内需求。

工业部长前日在雅加达说：“虽然持有进口许可证，我呼吁不要使用。我国工业准备满足国内需求。”

艾尔朗卡见证工业部中小型企业总署长与4家国营企业代表签署谅解备忘录，保证供应制造农用工具包括锄头所使用的材料充足，作出上述说法。

签署谅解备忘录的4家国营企业代表是克拉卡陶（Krakatau Steel）国营钢铁公司、Boma Bisma Industri国营柴油工业公司、国营零售企业Sarinah公司，以及国营贸易公司Perusahaan Perdagangan IndonesiaPPI）。

通过这项谅解备忘录，农用工具比如锄头、铲子、耙子、镰刀、凿子的产量和生产能力可加以提高。

艾尔朗卡阐明，国内所需求的农用工具将由分布在沙璜至马老奇的12609中小型企业制造业供应。

生产能力大的企业位于西爪省、东爪省、中爪省、苏北省和苏南省。国内的锄头年产能力达1400万把，”他说。

Krakatau Steel将生产碳钢板作为制造锄刃使用的材料。Boma Bisma Industri公司将把中型碳钢板加工成半成品，或者最高75%成品。

该半成品再分配给Sarinah公司和PPI公司来完成产品。

艾尔朗卡说：“为生产大中小型锄头，他们将把半成品加工成农用工具。”

修订农具SNI

进一步，工业部中小工业总署长卡蒂（Gati Wibawaningsih）声称，工业部将修订国产农用工具，包括锄头的国家标准 (SNI)

她说：“政府制定了锄头的国家标准，但一些规范不合用了，需要添加和减去。所以农用工具国家标准的一些规范需要评估而进行修订。”

卡蒂阐明，要完善的标准有3项，即材料标准、生产过程标准，以及产品上的SNI标志打印格式。

SNI标志打印格式很重要，政府将制定其标准格式，比如有深压纹效果，”她如斯说。

政府有计划对目前仍自愿性的国家标准，修订后成强制性国家标准，因为在国内市场流通的所有农用工具产品必须符合国家标准。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172305

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