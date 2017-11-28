Tuesday, November 28th, 2017 | Posted by

我国与韩国一致同意
在电子政务建立合作关系

发挥公务员效能与官僚改革部 (MenPAN RB) 部长阿斯曼阿夫努尔（Asman Abnur）

发挥公务员效能与官僚改革部 (MenPAN RB) 部长阿斯曼阿夫努尔（Asman Abnur）

【雅加达点滴新闻网1127日讯】发挥公务员效能与官僚改革部 (MenPAN RB) 部长阿斯曼阿夫努尔（Asman Abnur）昨天下午举行了我国与韩国一致同意在电子政务建立合作关系。

阿斯曼阿夫努尔主持了合作印韩讨论会议。他解释说，目前印尼政府继续发展电子政务（e-government）或电子社区服务。但是，在实施过程中，电子政务对于社区来说仍然还不够理想。

印度尼西亚电子政务系统的发展已经开始了很长的一段时间，但是在发展中，并没有给公众带来最大的利益。电子政务的应用是复杂和充满活力的，因为它不仅是关于技术方面，而且是人和商业有着息息相关的过程。” 阿斯曼周一（1127日）在雅京威斯汀（Westin）酒店的致词中如是说。

因此，对韩国政府所取得的经验可作为我国推行进行电子政务的参考，印尼也愿意与韩国建立电子政务系统的协同运行合作。”阿斯曼继续说。阿斯曼说，他看到韩国政府已经整合了电子政务的优势，韩国也在进行改革人力资源。

为了更好地实施电子政务系统，现有的人力资源必须敢于为社区提供更多的服务方面的突破和创新。 他进一步解释说，这次合作是两国在电子政务领域所做的更进一步合作。

所以再次改变的关键是要有勇气去创新，希望与韩国的这次会面我们可以得到很多新事物。”阿斯曼总结说。

 

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